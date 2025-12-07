Patnos\'ta Öğretmenler Futbol Turnuvası Başladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen Futbol Turnuvası, İlçe Stadı Kapalı Halı Sahası'nda başladı. Farklı okullardan oluşturulan takımlar, turnuvanın ilk düdüğüyle birlikte sahaya çıkarak mücadeleye başladı.

Turnuvanın açılışını Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan gerçekleştirdi. Alparslan, turnuvanın öğretmenler arasında dostluk, dayanışma ve spor kültürünü güçlendireceğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Maçların büyük bir heyecan ve fair-play ruhuyla devam ettiği turnuvada, öğretmenlerin sahadaki performansı dikkat çekiyor. Turnuvanın günler boyunca süreceği ve final karşılaşmasıyla tamamlanacağı bildirildi. - AĞRI