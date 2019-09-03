Pazaryeri Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.



Toplantıda, gönüllü çalışma sistemi ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalarına destek, ilçede kurulacak kapalı Pazar yeri için çalışmaların başlaması ve geriye dönük yıllarda yolları olmadan parsellenen arsaların yol çalışmaları görüşüldü. Gündem maddelerinin uzaması nedeni ile Pazaryeri Belediyesi Meclisi Cuma günü tekrar toplanarak Meclis toplantısına 2'inci oturumu ile devam edecek. Belediye Başkanı Tekin "Yapılan toplantıda, Belediye encümen arkadaşlarımız ile ilçemiz için güzel kararlar aldık hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum aldığımız kararlar ilçemize hayırlı olsun" diyerek, Meclis toplantısının 6 Eylül Cuma günü devam edeceğini söyledi. Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Meclis toplantısına encümenler ve arsalarında yol sorunu olan vatandaşlar da katıldı. - BİLECİK