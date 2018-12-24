Pazaryeri'nde 150 Fidan Toprakla Buluştu
1 saat önce
Pazaryeri ilçesindeki Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine, 150 fidan dikildi.
Pazaryeri
ilçesindeki Şeyh Edebali
Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine, 150 fidan dikildi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Yüksek Okul yönetiminin ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında 150 çam, sedir, akasya fidanları dikildi.
Kaymakam Fatih Kurt
, yaptığı açıklamada, öğrencilerin böyle bir etkinliğe yönlendirilmesinin, doğa sevgisi ve doğaya sahip çıkma yönünden son derece önemli olduğu vurguladı.
Fidan dikim törenine Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Meslek Yüksek Okul Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Özdemir
, Jandarma
Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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