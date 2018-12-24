Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 150 Fidan Toprakla Buluştu

Pazaryeri'nde 150 Fidan Toprakla Buluştu

1 saat önce

Pazaryeri ilçesindeki Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine, 150 fidan dikildi.

Pazaryeri'nde 150 Fidan Toprakla Buluştu, System.String[]
Pazaryeri ilçesindeki Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine, 150 fidan dikildi.


Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Okulu yerleşkesine Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Yüksek Okul yönetiminin ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında 150 çam, sedir, akasya fidanları dikildi.


Kaymakam Fatih Kurt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin böyle bir etkinliğe yönlendirilmesinin, doğa sevgisi ve doğaya sahip çıkma yönünden son derece önemli olduğu vurguladı.

Fidan dikim törenine Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Pazaryeri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması! Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:40:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde 150 Fidan Toprakla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]