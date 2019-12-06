Pelosi Trump'ın resmen azlini talep etti

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis Adalet Komisyonu'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için mecliste oylamaya sunulacak maddeleri hazırlamasını talep etti.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil sürecinde kritik bir adım atarak, azil için gerekçelerin yer aldığı, mecliste oylamaya sunulacak maddelerin resmen hazırlanmasını talep etti. Demokrat Partili Pelosi "Üzülerek ama inanarak ve mütevazı bir biçimde, bugün başkanımızdan azil için gereken maddeleri hazırlamaya başlamasını talep ediyorum" dedi. "Demokrasimiz tehlikede" diyen Pelosi "Başkan bize harekete geçmek dışında bir seçenek bırakmadı çünkü bir kez daha seçimi kendi yararına bozmaya çalışıyor" diye konuştu. Pelosi, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardım bağlamındaki tutumunun ABD kurucularının vizyonuyla ve göreve gelirken ettiği yeminle bağdaşmadığını söyledi.



ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada Trump'ın ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranmıştı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'den 2020 yılı seçimlerindeki potansiyel rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını istediği iddia edilmişti. Trump'ın soruşturmanın açılması için Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ileri sürülmüştü.



Üç anayasa uzmanı Trump aleyhinde görüş bildirdi



Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda dün ifadelerine başvurulan üç anayasa uzmanı Trump'ın ABD Anayasası'na göre azledilmesini gerektirecek suç olarak nitelenebilecek edimlerde bulunduğuna inandıkları yönünde görüş bildirdi.



Uzmanların tanıklığının Başkan'ın "kamu güveninin etkili bir biçimde ihlal ettiğine" şüphe bırakmadığını söyleyen Pelosi Trump'ın anayasayı ciddi bir biçimde ihlal ettiğini belirtti.



Cumhuriyetçilerin çağırdığı Çarşamba günü dinlenen dördüncü bir uzman ise Trump hakkındaki iddiaları delil yetersizliği gerekçesiyle reddetti.



Azil iddianamesinin Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçeceği ancak ABD Kongresi'nin üst kanadını oluşturan ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da takılacağı tahmin ediliyor.



Trump: Biz kazanacağız!



Pelosi'nin bu açıklamalarına Trump Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. "Kurucularımızın aklında olan bu değildi" diyen Trump "İyi olan şu ki Cumhuriyetçiler hiç olmadığı kadar birlik halinde. Biz kazanacağız!" diye yazdı.



Trump ayrıca "Eğer beni azledecekseniz bunu şimdi, hızlı bir biçimde yapın, Senato'da adil bir yargılama olsun ki böylece ülkemiz kendi işlerine dönebilsin" ifadelerini kullandı.



AFP, dpa/ EC, JD



(c)