Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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