Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 15:16

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Yıldırım'ın (25) naaşı, cenaze töreni için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayşe, babası Orhan Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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