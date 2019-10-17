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Pence ve Pompeo Türkiye'de

56 dakika önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye indi ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine doğru yola çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye indi ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun uçağı hava alanına indi. Pence, ABD Başkan Yardımcısı olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. ABD yöneticileri, Başkan Erdoğan ile karşılıklı toplantıya katılacak. Toplantıda Pence, bölgedeki son durum ve sorunların çözümüne ilişkin konuşacak. Pence, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye olan yaptırım kararının devam edeceğini yineleyecek.

(İÇ-AŞ-Y)

Pence ve Pompeo Türkiye'de

Amerika Birleşik Devletleri, Esenboğa Havaalanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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