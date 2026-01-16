Pendik'te Planlı Hırsızlık - Son Dakika
Pendik'te Planlı Hırsızlık

Pendik\'te Planlı Hırsızlık
16.01.2026 11:28
Pendik'te kova ve vileda ile çalışanı oyalayan şüpheliler, 283 bin lira değerinde telefon çaldı.

Pendik Kavakpınar'da kova ve vileda ile çalışanı oyalayan iki şüpheli, dükkanın boş kaldığı anı fırsat bilerek içerde bulunan telefonları çaldı. Yaklaşık 283 bin liralık hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir telefoncu dükkanında yaşanan hırsızlık olayında, N.A. ve H.H. isimli şüphelilerin planlı ve koordineli şekilde hareket ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, şahıslardan biri kapı önünde bulunan kova ve viledayı içerideki çalışana göstererek onu dışarı doğru çekti. Yaklaşık 5 dakika boyunca kova ve viledayı bırakmayan şahıs; eşyaları almak isteyen dükkan çalışanına uzun süre direndi. Bu sırada diğer şahıslar ise dükkanın tamamen boş kalmasını sağlarken, içeri giren kişi telefon ve cihazları çalarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve kovayı şahsın elinden alıp dükkana yönelmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. Yaşanan olayda yaklaşık 283 bin liralık maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, aynı şahısların Esenyalı'da bulunan başka bir telefoncuya da benzer yöntemle girdikleri öğrenildi. İddiaya göre bu kez de dükkan önündeki sandalyeyi alarak esnafı dışarı çıkaran şüpheli, içeride kalan ortağının telefonları çalmasını sağladı.

"Şahıslar daha önce de aynı eylemi başka başka telefonculara yapıp serbest bırakılmışlar"

Hırsızlık nedeniyle mağdur olan esnaf Sefa Tenekeci, yaşanan olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Olay daha önceden planlanmış. Şüpheliler daha önceki hırsızlıklarıyla aynı taktiği kullanmışlar. Hırsızlardan biri kova ve viledayı çalışan arkadaşımıza gösterip onu dışarı çekiyor. Arkadaşımız eşyaları almak istiyor ama şahıs ne kovayı bırakıyor ne de viledayı veriyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca ısrarla oyalıyor. Bu sırada dükkan tamamen boş kalıyor. Diğer arkadaşı da dükkan dışında bekliyor; görüş mesafesini kaybettirdikten sonra girip cihazlarımızı çalıyorlar. Vatandaşlar durumu fark edip kovayı elinden alarak dükkana yöneldiğinde telefonların çalındığını anlıyoruz. Yaklaşık 280-300 bin TL gibi bir zararımız var. Bu şahıslar daha önce de aynı eylemi başka başka telefonculara yapıyorlar ve tekrardan serbest bırakılıyorlar. Bizdeki olay yaşanmadan 2 gün önce başka bir esnaf arkadaşımızı mağdur etmiş." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Pendik, Yerel, Suç, Son Dakika

