Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

03.01.2026 15:38
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı öncesinde ABD Savunma Bakanlığı binasının çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde normalden daha yoğun olduğu öne sürüldü.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon öncesinde, Pentagon binasının çevresindeki pizza restoranlarına gece saatlerinde normalden daha fazla sipariş geldiği iddia edildi.

OPERASYON ÖNCESİ PENTAGON ÇEVRESİNDE PİZZA SİPARİŞLERİ ARTTI

Pentagon çevresindeki pizza restoranlarındaki yoğunluk, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı öncesinde artış gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu ABD'nin uluslararası operasyonlarıyla ilişkilendiriyor. Venezuela'da meydana gelen patlamalar sonrası Maduro, 'dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum' ilan etti.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir Pentagon çevresindeki pizza restoranlarının siparişlerindeki yoğunluğun artmasını, ABD'nin başka ülkelere düzenlediği operasyonlar ile ilişkilendiriyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden bu restoranların yoğunluğunu takip eden "Pentagon Pizza Report" hesabı, ABD'nin sabah saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar esnasında Pentagon çevresindeki birden çok pizza restoranında yoğunluk gözlemlendiğini iddia etti.

İRAN SALDIRILARINDA DA AYNI İDDİAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Hesap, ABD'nin 22 Haziran'da ve İsrail'in 13 Haziran'daki İran'a saldırıları sırasında da Pentagon çevresinde benzeri bir yoğunluk görüldüğünü öne sürmüştü.

ABD'NİN VENEZUELA'YA SALDIRISI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

18:59
Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye’den resmi kınama bekliyoruz
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
17:50
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
17:33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York’a götürülüyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor
17:16
ABD Başkanı Trump: Maduro’yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
17:08
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
16:20
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye geçeceğini açıkladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı
