PERPA\'da Başkanlık Krizi!

PERPA Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kat Malikleri Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Başkan Adayı Selahattin Çekiç'in görevi, mevcut yönetimin devretmemesi nedeniyle alamadığı öne sürülürken mevcut yönetim ise konuya ilişkin itiraz için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Bunun üzerine Çekiç'i destekleyen bir grup yönetim ofisinin önünde protesto gerçekleştirdi.

Şişli PERPA Ticaret Merkezi A Blok'ta dün Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu yapıldı. İddiaya göre, gerçekleştirilen genel kurulda yapılan yoklamada 515 kat malikinin asaleten, 698 kat malikinin vekaleten olmak üzere toplam bin 213 kat maliki toplantıya katıldı ve gerekli çoğunluk sağlandı. Seçimler sonucunda Başkan Adayı Selahattin Çekiç'in yer aldığı liste, çoğunluğun oyunu alarak kazandı. Seçimlerin ardından, yeni yönetimin görevi mevcut yönetimin devretmemesi nedeniyle alamadığı öne sürülürken mevcut yönetim ise konuya ilişkin itiraz için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Mevcut yönetimin devir işlemlerini gerçekleştirmediği iddiası üzerine, yeni yönetime destek veren bazı kat malikleri yönetim ofisi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Toplanan grup, seçim sonuçlarının uygulanmasını talep ederken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.