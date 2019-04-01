Son Dakika Haberleri: Peru'da Otobüs Yandı: 20 Ölü, 7 Yaralı

Peru'da Otobüs Yandı: 20 Ölü, 7 Yaralı

53 dakika önce

– Peru'nun başkenti Lima'dan hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktı.

Peru'da Otobüs Yandı: 20 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
– Peru'nun başkenti Lima'dan hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktı. Tamamen yanan otobüsteki 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

 

Yerel medya, Peru'nun başkenti Lima'dan, Lambayeque bölgesindeki Chiclayo şehrine hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktığını duyurdu. Çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:18 Kaynak: DHA

Lima, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peru'da Otobüs Yandı: 20 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]