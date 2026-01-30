Pervane Medresesi'ne Kilit Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pervane Medresesi'ne Kilit Vuruldu

30.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sinop İl Başkanı, medresenin kapısındaki kilidin Sinop turizmine vurulan bir darbe olduğunu belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Pervane Medresesi'nin kapısına kilit vurulduğunu belirterek, "Bu kilit aslında medresenin kapısına değil, Sinop turizmine vurulmuş bir kilit niteliğindedir" dedi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise "Biz üzerimize düşeni yaptık, konuştuk, ettik, anlattık kendi derdimizi. Yanlış bir şeyin olmadığını anlattık içeride. Hak verirler vermezler, o onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey" diye konuştu.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, kentin tarihi Pervane Medresesi'nde esnafa yönelik tahliye kararına tepki gösterdi. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde buradaki mağduriyetin önüne geçilmedi"

"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yapılan bir tahliye emriyle başlayan süreçte bazı siyasilerin, sivil toplum kuruluşlarının medrese esnafıyla alakalı yanlarında olduklarına dair, sonunu çözeceklerine dair, kendilerini mağdur etmeyeceklerine dair olarak sözleri vaatleri olmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta da belirttiğimiz üzere hiçbir şekilde buradaki mağduriyetin önüne geçilmedi. Kent simgesi olan Pervane Medresesi'ne vurulan kilidi görüyoruz bugün. Yetkililer masrafa girmişler. Yeni bir kilit almışlar. Bu kilit aslında medresenin kapısına değil, Sinop turizmine vurulmuş bir kilit niteliğindedir. Burada geçtiğimiz yıllar içerisinde cruise gemileri geldiğinde veya büyük turlar geldiğinde ilk durak noktalarından birisi olan Pervane Medresesi artık bu saat itibarıyla fiilen yoktur. Geçtiğimiz yıllarda burada çok güzel anılar, çok güzel dostluklar birikmiş, çok büyük hatıralar oluşmuştu. Türkiye genelinde de ulusal basına çıkan haberlerden sonra Sinop'u gören, Sinop'u bilen, Sinop'a gelip de burayı gören herkesin yoğun tepkiyle bu olayı karşıladığını görüyoruz. Valilikten ne yazık ki herhangi bir açıklama gelmediği gibi Sinop'un Samsun Bölge Müdürlüğü'nden gelen veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen eylemler karşısında yalnız bırakıldığını görüyoruz.

"Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Burada asıl üzücü olan kısım da şu; biz burada pek çok turizm derneğinin olduğu, sivil toplum kuruluşlarının güçlü olduğu iddia ettiği Sinop'ta bir Samsun Bölge Müdürlüğü'nden gelen veya genel müdürlükten gelen emre karşı Sinoplar olarak bir arada bu mücadeleyi başaramadık. Asıl üzücü olan taraf düşünülmesi gereken kısım budur. 2 ay önce buraya gelip burada bir mağduriyet oluşmayacağına dair bu insanlara iktidar tarafından sözler verildi. O insanlar da onlara güvendiler, inandılar, beklediler. Biz hatta biraz daha geride durduk. Zarar vermeyelim. Bizi görüp onlara yönelik bir eylem artmasın diye. Çünkü ne yazık ki başka konularda bunları görüyoruz ama gelinen noktada sözlerin tutulmadığı gibi buradaki ciddi mağduriyet artık simgeleşmiş durumda. Sinoplu buraya gelip geçerken artık bu kilidi görecek. Tarihi büyük camide cenaze namazına gelenler iki dakika soluklanayım dediklerinde burada soluklanabilecekleri bir yer olmayacak. Zaten esnaf dün akşam burayı boşalttı. Burada herhangi bir olumsuzluk olmasın, bunlar burada kalıyor demesinler diye mağdur olmalarına rağmen burayı boşalttılar. Ama o kilidi vurduklarında burada bildiğiniz gibi bir tane teyzemiz vardı. Yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen geçinmek için burada çalışmak zorunda kalan artık o da burada olamıyor. Vicdanlarına bırakıyoruz artık. Bu görüntü hoşlarına gidiyorsa, mutlu ettiyse onları, biz de onlar için üzülüyoruz gerçekten. Burada bu mağduriyeti yaratanlara ve ilerleyen günlerde yalnız burada bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"Hak verirler vermezler, o onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise şunları söyledi:

"Ekim'den beri uğraşıyoruz. Bu yanlışı, mağduriyeti haksızlığı gidermek için ama girişimlerimiz bir sonuç vermedi ki bugün o zincir şu an kapıda. Biz illa demiyoruz ki, burada kalalım, edelim ama bunun bu şekilde yapılması hoş olmadı. Bu şekilde ilgisiz, davranılması, bu güzel mekana, bu içindeki insanlara bu şekilde yapılması hoş olmadı. Biz zaten vatandaş olarak görevimizi yaptık, boşalttık. Hani valilik makamını ben değerli buluyorum zaten. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Buranın bir vatandaşıyız. O yüzden bize gerekli talimat verildi. Biz de onu hiç bir sıkıntı olmadan devletle karşı karşıya gelmeden bunu en son isteyecek kişiyimdir ve bu şekilde teslim ettik. Bundan sonrası ne olur? O artık karar vericilerin meselesidir. Biz üzerimize düşeni yaptık, konuştuk, ettik, anlattık kendi derdimizi. Yanlış bir şeyin olmadığını anlattık içeride. Hak verirler vermezler. O onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey. 10 kişi civarında esnaf vardı. Sinop şartlarında bu kadar kısa zamanda bir yerler bulmak tabii ki zor. Bulan buldu. Bulamayan da hala arıyor sanırım. Bırakan da bıraktı. Ama sorun bundan öte buranın turizme kapanmasıdır. İleride ne olacak ne olur onu şu an bilemiyoruz."

Kaynak: ANKA

Kültür, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pervane Medresesi'ne Kilit Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:51:56. #7.11#
SON DAKİKA: Pervane Medresesi'ne Kilit Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.