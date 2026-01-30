Pervane Medresesi'ne Kilit Vuruldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Pervane Medresesi'nin kapısına kilit vurulduğunu belirterek, "Bu kilit aslında medresenin kapısına değil, Sinop turizmine vurulmuş bir kilit niteliğindedir" dedi. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise "Biz üzerimize düşeni yaptık, konuştuk, ettik, anlattık kendi derdimizi. Yanlış bir şeyin olmadığını anlattık içeride. Hak verirler vermezler, o onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey" diye konuştu.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, kentin tarihi Pervane Medresesi'nde esnafa yönelik tahliye kararına tepki gösterdi. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde buradaki mağduriyetin önüne geçilmedi"

"Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yapılan bir tahliye emriyle başlayan süreçte bazı siyasilerin, sivil toplum kuruluşlarının medrese esnafıyla alakalı yanlarında olduklarına dair, sonunu çözeceklerine dair, kendilerini mağdur etmeyeceklerine dair olarak sözleri vaatleri olmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta da belirttiğimiz üzere hiçbir şekilde buradaki mağduriyetin önüne geçilmedi. Kent simgesi olan Pervane Medresesi'ne vurulan kilidi görüyoruz bugün. Yetkililer masrafa girmişler. Yeni bir kilit almışlar. Bu kilit aslında medresenin kapısına değil, Sinop turizmine vurulmuş bir kilit niteliğindedir. Burada geçtiğimiz yıllar içerisinde cruise gemileri geldiğinde veya büyük turlar geldiğinde ilk durak noktalarından birisi olan Pervane Medresesi artık bu saat itibarıyla fiilen yoktur. Geçtiğimiz yıllarda burada çok güzel anılar, çok güzel dostluklar birikmiş, çok büyük hatıralar oluşmuştu. Türkiye genelinde de ulusal basına çıkan haberlerden sonra Sinop'u gören, Sinop'u bilen, Sinop'a gelip de burayı gören herkesin yoğun tepkiyle bu olayı karşıladığını görüyoruz. Valilikten ne yazık ki herhangi bir açıklama gelmediği gibi Sinop'un Samsun Bölge Müdürlüğü'nden gelen veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen eylemler karşısında yalnız bırakıldığını görüyoruz.

"Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Burada asıl üzücü olan kısım da şu; biz burada pek çok turizm derneğinin olduğu, sivil toplum kuruluşlarının güçlü olduğu iddia ettiği Sinop'ta bir Samsun Bölge Müdürlüğü'nden gelen veya genel müdürlükten gelen emre karşı Sinoplar olarak bir arada bu mücadeleyi başaramadık. Asıl üzücü olan taraf düşünülmesi gereken kısım budur. 2 ay önce buraya gelip burada bir mağduriyet oluşmayacağına dair bu insanlara iktidar tarafından sözler verildi. O insanlar da onlara güvendiler, inandılar, beklediler. Biz hatta biraz daha geride durduk. Zarar vermeyelim. Bizi görüp onlara yönelik bir eylem artmasın diye. Çünkü ne yazık ki başka konularda bunları görüyoruz ama gelinen noktada sözlerin tutulmadığı gibi buradaki ciddi mağduriyet artık simgeleşmiş durumda. Sinoplu buraya gelip geçerken artık bu kilidi görecek. Tarihi büyük camide cenaze namazına gelenler iki dakika soluklanayım dediklerinde burada soluklanabilecekleri bir yer olmayacak. Zaten esnaf dün akşam burayı boşalttı. Burada herhangi bir olumsuzluk olmasın, bunlar burada kalıyor demesinler diye mağdur olmalarına rağmen burayı boşalttılar. Ama o kilidi vurduklarında burada bildiğiniz gibi bir tane teyzemiz vardı. Yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen geçinmek için burada çalışmak zorunda kalan artık o da burada olamıyor. Vicdanlarına bırakıyoruz artık. Bu görüntü hoşlarına gidiyorsa, mutlu ettiyse onları, biz de onlar için üzülüyoruz gerçekten. Burada bu mağduriyeti yaratanlara ve ilerleyen günlerde yalnız burada bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"Hak verirler vermezler, o onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ise şunları söyledi:

"Ekim'den beri uğraşıyoruz. Bu yanlışı, mağduriyeti haksızlığı gidermek için ama girişimlerimiz bir sonuç vermedi ki bugün o zincir şu an kapıda. Biz illa demiyoruz ki, burada kalalım, edelim ama bunun bu şekilde yapılması hoş olmadı. Bu şekilde ilgisiz, davranılması, bu güzel mekana, bu içindeki insanlara bu şekilde yapılması hoş olmadı. Biz zaten vatandaş olarak görevimizi yaptık, boşalttık. Hani valilik makamını ben değerli buluyorum zaten. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Buranın bir vatandaşıyız. O yüzden bize gerekli talimat verildi. Biz de onu hiç bir sıkıntı olmadan devletle karşı karşıya gelmeden bunu en son isteyecek kişiyimdir ve bu şekilde teslim ettik. Bundan sonrası ne olur? O artık karar vericilerin meselesidir. Biz üzerimize düşeni yaptık, konuştuk, ettik, anlattık kendi derdimizi. Yanlış bir şeyin olmadığını anlattık içeride. Hak verirler vermezler. O onların kendi vicdanlarına kalmış bir şey. 10 kişi civarında esnaf vardı. Sinop şartlarında bu kadar kısa zamanda bir yerler bulmak tabii ki zor. Bulan buldu. Bulamayan da hala arıyor sanırım. Bırakan da bıraktı. Ama sorun bundan öte buranın turizme kapanmasıdır. İleride ne olacak ne olur onu şu an bilemiyoruz."