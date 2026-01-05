Petro'dan Trump'a Sert Cevap - Son Dakika
Politika

Petro'dan Trump'a Sert Cevap

Petro'dan Trump'a Sert Cevap
05.01.2026 20:18
Kolombiya lideri Petro, Trump'ın suçlamalarına karşı silahı savunmak için alacağını belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini ve ülkesini hedef alan açıklamalarına cevap vererek, bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini ancak Kolombiya'yı savunmak için eline silah almaya hazır olduğunu vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini kokain üreterek ABD'ye satmakla suçlamasına ve askeri müdahale tehditlerine sert tepki gösterdi. Petro, yönetimi altında uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini belirterek, hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini aktardı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, ABD hükümetinin Kolombiya topraklarında saldırılar düzenlemesi halinde silahı eline alacağını ifade etti.

ABD yönetimine hükümeti hakkında "yanlış bilgiler" veren Kolombiyalı istihbarat görevlilerini kısa süre önce kovduğunu söyleyen Petro, 1989'dan bu yana bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini hatırlatarak, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" dedi.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamış, Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya'da yapılabileceği sinyalini vermişti. - BOGOTA

Kaynak: İHA

