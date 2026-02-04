Petro ve Trump'tan Uyuşturucu Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika
Petro ve Trump'tan Uyuşturucu Mücadelesi Vurgusu

04.02.2026 09:16
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'la olan görüşmesinin olumlu geçtiğini ve uyuşturucuya karşı işbirliği yapacaklarını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin "pozitif" bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Trump ile yüz yüze görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Petro, iki ülkenin de uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Petro, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin "pozitif" bir havada geçtiğini dile getirerek, "Karayipler'deki durumla başlayan, Latin Amerika ile ABD arasındaki derin gerilim döneminde, bu sabahki toplantının iyimser bir havayla sonuçlanmasını son derece olumlu buluyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ile Venezuela'daki son gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Petro, şunları kaydetti:

"Bizi bölen unsurlara değil, birleştiren noktalara odaklanıyoruz. Özgürlük ve yaşam için bir uzlaşının mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca yaşananlar için başsağlığı dilemekle yetinmedik. Venezuela'yı nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi de ele aldık. Kolombiya'nın desteğiyle Venezuela'yı nasıl yeniden canlandırabileceğimizi ve yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde ABD'nin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini değerlendirdik."

Petro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Trump'a birtakım önerilerde bulunduğunu belirterek, "Koordineli istihbarat çalışmalarıyla onları birlikte takip etmeliyiz. Başkan Trump'a, uyuşturucu baronlarının peşine düşülmesi gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin "ABD'ye kokain gönderdiği" iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

