Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı Mesire Alanı Düzenlenerek Hizmete Sunulacak

Pınarbaşı Mesire Alanı Düzenlenerek Hizmete Sunulacak

1 saat önce

Vatandaşların aileleriyle, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdikleri yerlerden Pınarbaşı mesire alanları yenilenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek.

Pınarbaşı Mesire Alanı Düzenlenerek Hizmete Sunulacak, System.String[]

Seydişehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Pınarbaşı Mesire Alanı, piknik yapmak ve dinlenmek isteyenler için modern kamelya ve yeşil alanlarıyla hizmete açılacak.

Kent estetiğine uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "halkın ilgisini çeken Pınarbaşı mesire alanımızı bu yıl vatandaşların kullanımına hazır hale getireceğiz. Hemşehrilerimiz özellikle hafta sonları bu alanda vakit geçirmeye başlayacak. Bitkisel peyzaj alanları, modern kent mobilyaları ve havuzların bakımının da yapıldığı, tamirat işlerinin bitirildiği alanda, minik ziyaretçiler için de çocuk oyun grupları yenilenecek. Tüm vatandaşlarımızı Pınarbaşı Mesire alanımızda aileleriyle, sevdikleriyle vakit geçirmeye, piknik yapmaya davet edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:38 Kaynak: Bültenler

Seydişehir, Mehmet Tutal, Güncel
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