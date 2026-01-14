Pistorius'tan ABD'ye Grönland Uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerini eleştirerek, "Tek taraflı eylemler NATO'nun varlığını tehlikeye atar. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Arktik konusunda birlik ve dayanışma sinyali verilmesi gerekir" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı yazısında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerini ve ilhak çabalarına tepki gösterdi. Böyle bir adımın uluslararası hukuku ihlal edeceğine ve NATO'ya zarar vereceğine vurgu yapan Pistorius, "ABD hükümeti, Arktik ve Kuzey Atlantik'in ortak savunulmasının ABD'nin meşru çıkarlarına hizmet ettiğini kabul etmelidir. Tek taraflı eylemler ve tek başına hareket etmek en kötü alternatiftir ve bu durum NATO'nun varlığını tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Arktik'teki baskın rolüne ve hızla büyüyen Çin donanmasının Kuzey Atlantik'teki güvenliği tehdit ettiğine dikkat çeken Pistorius, "Washington için bu tehditlere sürdürülebilir bir yanıt, uluslararası iş birliğinin temel ilkelerini ciddi şekilde ihlal ederek Grönland'ı ilhak etmekten ibaret olamaz" dedi.

Ankara'daki NATO zirvesini işaret etti

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Gelecek Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinde Arktik konusunda birlik ve dayanışma sinyali verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - BERLİN