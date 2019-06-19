Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,37 puan artışla 94.244,06 puandan kapandı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,37 puan artışla 94.244,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalarak 94.006,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 447,21 puan ve yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.317,07 puanı, en yüksek 94.774,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kazanarak 94.244,06 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 91,44 puan ve yüzde 0,08 artarak 117.972,29 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 132'si prim yaptı, 227'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının onsu 1.344,36 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.344,36 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8477 lira, satışta 5,8712 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8369 lira, satışta 5,8603 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,98'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2633, dolar/yen paritesi de 108,36 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,35 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:16 Kaynak: AA
türkiye cumhuriyet merkez bankası, borsa istanbul, Ekonomi
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