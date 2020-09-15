Plaj voleybolunda şampiyonalar İzmir'de

İzmir, plaj voleybolunda üst üste iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 57 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla yarın Selçuk Pamucak Plajı'nda başlayacak.

Şampiyona 20 Eylül'de son bulacak. Kentte 24-27 Eylül tarihleri arasında ise U 22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda en iyiler kumlara ayak basacak. Tüm maçlar pandemi önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Her iki şampiyona da Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) takviminde yer alıyor.U18 Avrupa Plaj Voleybolu'nda kadınlar kategorisinde 27 farklı ülkeden 78 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi Tuana Dinçer-Melisa Özsar ile Ece Özdemir-Doğa Öcal ikilileri temsil edecek. Erkeklerde 30 farklı ülkeden 96 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu klasmanda Türkiye'yi Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt ile Bahadır Utku Keskin- Ahmet Can Tur ikilileri temsil edecek. İzmir, daha önce 27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası'na Bostanlı'da ev sahipliği yapmış ve başarılı organizasyonu sayesinde Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye hak kazanmıştı.

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