Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor - Son Dakika
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Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor

23.12.2022 18:34

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde memur olan 28 yaşındaki A.E.K., husumetlilerinin plakalarına, "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı takıp geldikleri otomobilden tabancayla açtıkları ateşle yaralandı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önünde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre plakalarında "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı bulunan otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, husumetlileri A.E.K.'ye tabancayla 4 el ateş etti.

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

A.E.K. yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı. Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor - Son Dakika
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