Gelin arabası gibi süsledikleri araçla saldırdılar! Polis her yerde onları arıyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önünde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre plakalarında "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı bulunan otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, husumetlileri A.E.K.'ye tabancayla 4 el ateş etti.
A.E.K. yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı. Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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