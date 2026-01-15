PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı

PÖH Timleri Suriye\'ye Uğurlandı
15.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta PÖH timleri, Suriye'de görev yapmak üzere dualar ve kurban kesimiyle uğurlandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye dualar ve kurban kesimi eşliğinde uğurlandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı. Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama programı, dualar ve kurban kesimi eşliğinde gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı katıldı. Program, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından yapılan dua ve ardından kurban kesimiyle başladı. Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kahraman polisleri önemli ve kutsal bir görev için sınır ötesine uğurladıklarını belirterek, "İnşallah orada devletimizin bekası, milletimizin huzuru için görevlerinizi en güzel şekilde icra edeceksiniz. Sizler, mazisi şanla ve şerefle dolu bir teşkilatın mensuplarısınız. Gittiğiniz bölgede de vatan sevgisi ve üstün sorumluluk bilinciyle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

"Ayağınıza taş değmesin"

Görevlerini başarıyla tamamlayarak sağ salim yurda dönmeleri temennisinde bulunan Vali Şimşek, "Allah sizleri her türlü beladan ve musibetten korusun. Ayağınıza taş değdirmesin. Göreviniz sona erdiğinde tekrar burada bir araya gelmeyi nasip etsin. Sizlere görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin" ifadelerini kullandı.

Uğurlama programı, yapılan duaların ardından PÖH timlerinin Suriye'ye hareket etmesiyle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, 3-sayfa, Kurban, Suriye, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:32:16. #7.11#
SON DAKİKA: PÖH Timleri Suriye'ye Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.