PÖH Timleri Suriye\'ye Uğurlandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye dualar ve kurban kesimi eşliğinde uğurlandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, geçici görev kapsamında Suriye'ye uğurlandı. Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama programı, dualar ve kurban kesimi eşliğinde gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı katıldı. Program, İl Müftüsü Hasan Limon tarafından yapılan dua ve ardından kurban kesimiyle başladı. Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kahraman polisleri önemli ve kutsal bir görev için sınır ötesine uğurladıklarını belirterek, "İnşallah orada devletimizin bekası, milletimizin huzuru için görevlerinizi en güzel şekilde icra edeceksiniz. Sizler, mazisi şanla ve şerefle dolu bir teşkilatın mensuplarısınız. Gittiğiniz bölgede de vatan sevgisi ve üstün sorumluluk bilinciyle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

"Ayağınıza taş değmesin"

Görevlerini başarıyla tamamlayarak sağ salim yurda dönmeleri temennisinde bulunan Vali Şimşek, "Allah sizleri her türlü beladan ve musibetten korusun. Ayağınıza taş değdirmesin. Göreviniz sona erdiğinde tekrar burada bir araya gelmeyi nasip etsin. Sizlere görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin" ifadelerini kullandı.

Uğurlama programı, yapılan duaların ardından PÖH timlerinin Suriye'ye hareket etmesiyle sona erdi. - SİVAS