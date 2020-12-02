'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2) - Son Dakika

Antalya 'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil