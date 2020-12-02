'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2) - Son Dakika

'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)
02.12.2020 15:27
POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMAAntalya'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi.
POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA
Antalya'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
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