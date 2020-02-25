Polisin dikkati sahte içki imalathanesini açığa çıkardı - Son Dakika

Fatih'te başka bir konuyla ilgilenen polis memuru, aldığı kokuyu takip edince sahte içki imalathanesini buldu.

Mevlanakapı Mahallesi Hacı Evliya Cami Sokağı'nda başka olay için bulunan polis ekipleri içerisindeki bir memur, aldığı yoğun kokuyu takip etti.

Kokuyu takip eden polis memuru, sahte içki imalathanesine ulaştı.

Polis memurunun amirlerine durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu imalathaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda imalathanede bulunan Suriye uyruklu Samir F. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 500 litre etanol ve metil alkol, 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi.

Polisin konuyla ilişkin çalışması sürüyor.