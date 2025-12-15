Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz
15.12.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin çalışma saatlerinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini duyurdu. Yerlikaya "Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu.

"GÖREV PUANI SİSTEMİNE GEÇTİK"

2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

POLİSLERİN BEKLEDİĞİ MÜJDEYİ VERDİ

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emrah Öztürk Emrah Öztürk:
    jandarma pok mu yesin 8 10 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Vay be adamlara bak akşama kadar sıcak arabada geziyorlar,faturaları devlet ödüyor birsürü şeyden bedava yararlanıyor 3 ayda bir prim var hakları var asgari ücretlide sürünüyor hiçbir hakkı yok bu nasıl adalet 2 3 Yanıtla
  • Samet Samet:
    İlk tepkiyi aldın hadi bakalım hayırlısı 1 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    çok iyi bir sistem ben güvenlik te 5 yıldır 12/36 sisteminde çalışıyorum ama maaş 29600 fark orda az çalışana az maaş hesabı yapıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı Suudi Arabistan’a bile ihraç ediyor Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios’un anıtına çelenk bıraktı BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Bakanlığa 3 bin personel alınacak İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

00:15
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler’de mahsur kaldı
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı
23:35
Tedesco’dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
Tedesco'dan Konyaspor takımı için çarpıcı yorum
23:25
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum
22:59
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş
22:46
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor Yeni programının adı da belli
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli
21:13
Avustralya’nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 00:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.