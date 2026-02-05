Polisten Kanser Hastası Çocuklara Ziyaret

Erzurum'da polis ekipleri, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret edip hediye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Atatürk Üniversitesi onkoloji servisinde tedavi gören 7 kanser hastası çocuğu ziyaret etti.

Ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kanserle mücadele cesaret ister, umut ise en güçlü ilaçtır. Tedavi gören 7 güzel yüreği ziyaret ederek, onlara küçük hediyelerimiz ile birlikte büyük sevgimizi ulaştırdık. Onların güçlü duruşu ve hayata tutunuşu hepimize ilham verdi. Kahramanlarımıza sağlık, sabır ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.