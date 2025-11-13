Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Ediyor

Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Ediyor
13.11.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, düzensiz göçmen akışını durdurmak için Belarus sınırında ikinci bir bariyer inşa ediyor.

Polonya'nın Belarus'tan gelen düzensiz göçmen akımını durdurmak için 2022 yazında doğu sınırına inşa ettiği 186 kilometre uzunluğundaki metal bariyerler kaçak göçmen geçişini durdurmaya yetmedi.

YENİ BARİYER İNŞA ETME KARARI

Polonyalı makamlar, 2025 yılı içerisinde Belarus üzerinden ülkeye bin 428 kaçak girişin gerçekleşmesi üzerine Belarus sınırına ikinci bariyer inşa edilmesini kararlaştırdı.

Polonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek

YÜKSEKLİĞİ 4 METRE

Buna göre montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan ikinci bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak, daha önce inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak.

Polonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek

AMAÇ: METAL BARİYERİ AŞANLARI DURDURMAK

Metal bariyerleri aşmayı başaran kaçak göçmenleri durdurması amaçlanan söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Belarus, Polonya, 3-sayfa, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasını aradı Boğazları düğümleyen diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasını aradı! Boğazları düğümleyen diyalog
EURO 2028’in açılışı Cardiff’te, finali Londra’da EURO 2028'in açılışı Cardiff'te, finali Londra'da
Vergi, harç, SGK primleri ve cezalarda uygulanan gecikme zammına sürpriz indirim Vergi, harç, SGK primleri ve cezalarda uygulanan gecikme zammına sürpriz indirim
Malatya’da bacağından vurulan genç hastaneye kendi gitti Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi gitti
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı Trump imzayı attı ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

00:08
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu Sedat Peker detayı bomba
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba
23:07
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay
22:57
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı o anlar kamerada
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada
22:54
Sadettin Saran gözünü kararttı Hem Barcelona’dan hem de Real Madrid’den transfer
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer
21:45
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan’dan skandal paylaşım
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım
21:16
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü, pilot şehit oldu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 00:51:04. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya, Belarus Sınırına İkinci Bariyeri İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.