Polonya'da Casusluk Gözaltısı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, uzun yıllardır görev yapan bir çalışanının yabancı devlet adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Polonya Askeri Karşı İstihbarat Servisi (SKW) görevlileri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı işleminin Bakanlık binasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada gözaltına alınan çalışanın Ulusal Savcılık Askeri İşler Dairesi'nde sorguda olduğu ifade edildi. İsmi açıklanmayan şahsın Savunma Planlama ve Strateji Departmanı'nda orta kademede bir pozisyonda görev yaptığı, uzun süredir görevlilerin takibinde bulunduğu kaydedildi. Şahsın tüm faaliyetlerinin SKW görevlileri tarafından ayrıntılı şekilde analiz edilip belgelendiği, toplanan delillerin ise son derece önemli olduğu aktarıldı.