Polonya'dan Epstein Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polonya'dan Epstein Soruşturması

03.02.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Jeffrey Epstein'ın olası bağlantılarını araştırmak için özel bir ekip kurdu.

Polonya'nın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde "Polonya bağlantılarını" ve Rus istihbaratı ile olası bir ilişkisini incelemek üzere özel bir soruşturma ekibi oluşturduğu belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, kabine toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı ve istihbarat servislerinden sorumlu yetkililerle özel bir soruşturma ekibi kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Polonya'nın Krakow şehrinde bazı kişilerin Epstein ile "Polonyalı kadınlar veya kızlar" hakkında iletişim kurmuş olabileceğini öne süren belgelerle ilgili konuşan Tusk, araştırmacıların "kamuya açık tüm belgeleri" inceleyeceğini söyledi.

Belgelerde Polonya vatandaşlarına ilişkin yeni bilgiler bulunması halinde ABD'den ek belgeler talep edilebileceğini belirten Tusk, hükümetin Polonya bağlantılarını netleştirmeyi ve olası mağdurlar için adalet sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Tusk, soruşturma ekibinin Rus istihbarat servislerinin Epstein'in faaliyetlerinin bazı bölümlerinde rol oynamış olup olmadığını da inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Polonya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'dan Epstein Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 00:37:24. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya'dan Epstein Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.