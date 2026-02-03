Polonya'dan Epstein Soruşturması

Polonya'nın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde "Polonya bağlantılarını" ve Rus istihbaratı ile olası bir ilişkisini incelemek üzere özel bir soruşturma ekibi oluşturduğu belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, kabine toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı ve istihbarat servislerinden sorumlu yetkililerle özel bir soruşturma ekibi kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Polonya'nın Krakow şehrinde bazı kişilerin Epstein ile "Polonyalı kadınlar veya kızlar" hakkında iletişim kurmuş olabileceğini öne süren belgelerle ilgili konuşan Tusk, araştırmacıların "kamuya açık tüm belgeleri" inceleyeceğini söyledi.

Belgelerde Polonya vatandaşlarına ilişkin yeni bilgiler bulunması halinde ABD'den ek belgeler talep edilebileceğini belirten Tusk, hükümetin Polonya bağlantılarını netleştirmeyi ve olası mağdurlar için adalet sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Tusk, soruşturma ekibinin Rus istihbarat servislerinin Epstein'in faaliyetlerinin bazı bölümlerinde rol oynamış olup olmadığını da inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.