Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi - Son Dakika

Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi

Porselen sektörünün öncü markalarından Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi, System.String[]
Porselen sektörünün öncü markalarından Porland, hem tasarladığı hem de ürettiği inovatif ürünleri tüm dünyadan müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken porselen devi, pandemi döneminde yeni pazarlara ve iş birliklerine odaklandı. Gastronomi alanında İngiltere pazarından yüzde 8'lik pay alan şirket, son dönemde rotayı Afrika, Avusturalya ve ABD'ye çevirerek formülünü kendi geliştirdiği premium ürünlerini yeni pazarlara sunmayı planlıyor.

Porselen üreticisi Porland, kendi tasarlayıp ürettiği ürünlerinin yüzde 65'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Özellikle gastronomi alanında global bir Türk markası olarak öne çıktığına dikkat çeken ve İngiltere'de yüzde 8'lik pazar payına sahip olan şirket, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ülkelerdeki pazar payını artırmak için çalışmalarına hız verdi. Yurtdışında 200'ü aşkın bayisi ve satış ağı ile sadece porselen değil Masaüstü, Mutfak, Ev-Dekor, Tekstil ve Banyo gibi farklı kategori ürünlerini de müşterileriyle buluşturan Porland, pandemi sürecinde yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yatırım yaparak dijitalleşmeye yoğunlaştı.

AVRUPA'DA YAVAŞLAYAN TİCARET ORTA DOĞU'YA KAYDI

Pandeminin ihracatı olumsuz etkilediğini ancak bu süreci yeni pazarlara odaklanarak fırsata dönüştürdüklerini söyleyen Porland İhracat Direktörü Oğuz Uçar, "1976 yılından bu yana gerek ev gerekse gastronomi kesimine hizmet eden ürün yelpazemizle sektörde trend belirleyici olarak konumlanan, dünyanın sayılı büyük porselen üreticilerinden biriyiz. Özellikle gastronomi alanında global oyuncuların arasında konumumuzu güçlendirme hedefimizle yurtdışı açılımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. ABD pazarına yeni iş birlikleri ile hızlı bir giriş yaptık. Avustralya ve Afrika da radarımızda olan niş pazarlar arasında. Pandemi sürecinde Avrupa'da güçleşen ve yavaşlayan ticaret, Orta Doğu'da yeni yatırımlarla devam ediyor. Her yıl katıldığımız dünyanın en önemli fuarları bu yıl ertlendiğinden global pazarlardaki ağımızı daha da genişleterek yeni fırsatlar ve pazarlar yaratmaya odaklanıyoruz." dedi.

İNOVATİF ÜRÜNLER TALEP GÖRÜYOR

Üretim tesislerine ve yeni teknolojilere yatırıma hiç ara vermediklerini söyleyen Uçar, "Dijital dünyanın daha aktif olması nedeniyle global bir Porland web sitesinin hazırlıkları sürüyor. Sektöre yeni bir soluk getiren, standartların ötesine geçen inovatif ürünlerimiz yurtdışında özellikle de gastronomi alanında büyük talep alıyor. Bu talebe yanıt verebilmek adına 2019 yılında fabrikamızda ilave alan açarak dijital desen ve baskı teknolojileri ile Superior Bone Porselen üretim teknolojisine yaklaşık 20 milyon Euro'luk yatırım yaptık. Yatırımlarımızın ikinci etabını da 2020 sonu ve 2021 yılının ortasında tamamlamayı hedefliyoruz. İnovatif Superior Bone Porselen ürünlerimizin yanı sıra ömür boyu desen çıkmama garantisi olan Ethos serisi gibi dijital ürünlerimizin, indiksiyonlu ve indiksiyonsuz tabanlı pişirme kaplarından oluşan Cookland serimizin ve yeni lansmanını yaptığımız premium markamız Limoges koleksiyonumuzun yeni pazarlarda da büyük beğeni toplayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"KÜRESEL İNOVASYON ÖDÜLLÜ BİR TÜRK MARKASIYIZ"

Bilecik'te, toplamda 300 bin metrekare açık ve 90 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde yılda yaklaşık 70 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan Porland, 2017 yılında sektörün ilk akredite Ar-Ge merkezini hayat geçirdiğini hatırlattı.  Türkiye'nin ilk renkli porselen üretimini ve Türkiye'de ve dünyadaki ilk ve tek özel reçeteli Aluminalı (Alumilite) porselen üretimini gerçekleştirdiğini belirten Porland; TSE 10850 kalite belgesine sahip ilk porselen firması olduğunu da kaydetti.  Ayrıca ISO 9001, İngiliz kalite standardı olan BS 4034 belgesine ve OHSAS sertifikalarına da sahip olduğunu da vurgu yapan şirket, 2019 yılında, ABD Şikago'da, IHA'nın (International Housewares Association) düzenlediği fuarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek GIA- Küresel İnovasyon Ödülü'ne layık görüldüğünü de bildirdi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Gastronomi, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Korona kurallarını hiçe sayıp pavyonda direk dansı yaptılar 11 yaşındaki kızı marulla tavşan beslemek için kandırıp cinsel istismarda bulundu FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular         
09:45
Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı         
09:34
Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
09:13
Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var         
08:44
Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı         
08:37
AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi         
08:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım         
07:51
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı         
00:09
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mbwana Samatta İstanbul'a geldi         
23:19
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 12:05:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Porselen devi rotayı ABD, Avustralya ve Afrika'ya çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei