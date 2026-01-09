Portland'da Federal Ajanlar İki Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
Portland'da Federal Ajanlar İki Kişiyi Yaraladı

09.01.2026 11:45
Venezuelalı bir çete üyesinin durduğu trafik kontrolünde, federal göçmenlik ajanları iki kişiyi yaraladı.

ABD'nin Portland kentinde yaşanan olayda federal göçmenlik ajansları, Venezuelalı bir çete üyesinin trafik kontrolü için durduğu sırada olay yeri yakınlarındaki 2 kişiyi yaraladı.

ABD'nin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesinin ardından benzer bir olay Portland kentinde yaşandı. Federal göçmenlik ajansları, Portland'da yaşanan bir olayda 2 kişiyi silahla yaraladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, olayın Venezuelalı bir çete üyesinin trafik kontrolü için durduğu sırada yaşandığı ve şüphelinin aracıyla ajanların üzerinden geçmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada, "Araçtaki yolcu ve hedef, uluslararası Tren de Aragua fuhuş çetesiyle bağlantılı ve Portland'da yakın zamanda meydana gelen bir silahlı çatışmaya karışmış Venezuelalı bir yasadışı göçmen. Ajanlar araçtakilere kendilerini tanıttığında, sürücü silahını aldı ve aracıyla kolluk kuvvetlerinin üzerinden geçmeye çalıştı. Hayatından ve güvenliğinden endişe eden bir ajan, savunma amaçlı ateş açtı" ifadelerine yer verildi. Sürücü yolcunun olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Yaralı çift, olay yerinden birkaç yüz metre uzakta bulundu

Porland polisi tarafından yapılan açıklamada ise, portland polisinin olaya karışmadığı ve yerel saatle 14.18'de alınan bir silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine vardıklarında silahla yaralanan evli bir çift ile karşılaşıldığı belirtildi. Açıklamada, çiftin federal göçmenlik ajanlarının karıştığı olayda yalandığı ve sağlık durumlarının henüz bilinmediği açıklandı. Vurulan çiftin kimlikleri açıklanmazken yaralı çiftin olay yerinden birkaç yüz metre ilerde bulunduğu aktarıldı.

ABD Federel Soruşturma Bürosu (FBI) olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Göçmenlik ajanları Minneapolis'te bir kadını aracında öldürmüştü

ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürmüştü. Ajanın aracından "in" emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava şartlanedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" demişti. - PORTLAND

Kaynak: İHA
