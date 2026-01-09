Poşet ve leğenle kayıyorlardı, kızak hediyesi türkü yaktırdı - Son Dakika
Poşet ve leğenle kayıyorlardı, kızak hediyesi türkü yaktırdı

Poşet ve leğenle kayıyorlardı, kızak hediyesi türkü yaktırdı
09.01.2026 12:32
Sivas'ta bir köyde daha öncesinde poşet ve leğen ile kayan öğrencilere ahşap kızak hediye edildi.

Sivas'ta bir köyde daha öncesinde poşet ve leğen ile kayan öğrencilere ahşap kızak hediye edildi. Ders arasında sokağa çıkan öğrenciler, ahşap kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar köyünde öğrenim gören öğrenciler, karla kaplı sokaklarda poşet, plastik leğen ve çeşitli araçlarla kaydı. Durumu gören Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar ve iş insanı Emre Koç, öğrencilere sürpriz yapmaya karar verdi. Öğrenciler için yaklaşık 100 adet ahşap kızak yapıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Abdulkadir Koç İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Şimşek, ahşap kızakları öğrencilere dağıttı.

"Bu fikir onları poşetle, çantayla, leğenle kayarken sosyal medyada görmemizle başladı"

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmak istediklerini ifade eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Güzel bir vesile ile Beypınar Köyü'nü ziyaret ettik. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerle tanıştık ve şunu gördük ki çocuklarımız çok bilinçli, öğretmenlerimiz de gayet ilgili. Bunun neticesinde güzel başarılar gelmiş, birçok kupa kazanmışlar. Biz de onları ödüllendirmek istedik ve kendilerine birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikir, geçen günlerde onları poşetle, çantayla, leğenle kayarken sosyal medyada görmemizle başladı. Bu görüntüler bize buraya gelmemiz için vesile oldu. Biz istedik ki sevinçlerine vesile olalım. Bu nedenle buraya geldik ve kızaklarını dağıttık. Ben bu kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Buna vesile olan dernek başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız sadece kızak dağıtmak değil; toplumumuzun dayanışmasının, birlikte hareket etme duygusunun en güzel örneklerinden birini sergilemekti. Ben tekrar hayırseverlerimize teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza kızaklarını güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Kızak sevinci türkü söylettirdi

Hediye edilen kızakları alan öğrenciler, teneffüste okul önüne inerek kızakla kaydı. Kızağı ile kayan bir öğrenci, türkü söyledi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivas, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Poşet ve leğenle kayıyorlardı, kızak hediyesi türkü yaktırdı - Son Dakika
