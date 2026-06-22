Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğu - Son Dakika
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Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğu

Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğu
22.06.2026 13:05
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Haberler.com yayınında gençlerde görülen ani ölümler ve kalp krizlerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Alper, ritim bozukluklarının genç yaşta ani ölümlerin başlıca nedeni olduğunu belirtirken, kalp krizinin her zaman göğüs ağrısıyla ortaya çıkmayabileceğini söyledi.

KALP KRİZİ MİDE AĞRISIYLA KARIŞABİLİR

Haberler.com ekranlarının konuğu olan Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, kalp krizlerinin bazı hastalarda mide ağrısı, hazımsızlık veya karın bölgesindeki rahatsızlıklarla karıştırılabileceğini ifade etti. Özellikle kadınlarda, menopoz öncesi dönemde kalp şikayetlerinin erkeklerde görülen klasik belirtiler kadar belirgin olmayabileceğini vurgulayan Alper, bu nedenle belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"HİÇBİR ŞİKAYET OLMADAN ANİ ÖLÜM OLABİLİR"

Ani ölümlerde kalp hastalıklarının önemli rol oynadığını belirten Alper, genç yaşta görülen ani ölümlerin en önemli nedeninin ritim bozuklukları olduğunu ifade etti. Alkolün düşük dozlarda bile ritim bozukluğunu tetikleyebileceğini söyleyen Alper, özellikle ilaç kullanan kişilerin alkol tüketimini doktorlarıyla değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Kalp sağlığının korunmasında uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin temel unsurlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Ahmet Taha, Kalp Krizi, Son Dakika

Son Dakika Kalp Krizi Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Ahmet Taha Alper: Genç yaşta ani ölümlerin en önemli nedeni ritim bozukluğu - Son Dakika
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