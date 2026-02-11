Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk Dekan Oldu

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AHBV Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı olarak uzun süre akademik ve idari görevler yürüten Türk, dekanlık görevini devraldı.

İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Türk, görev değişikliğinin bir bayrak yarışı niteliği taşıdığını belirtti.

Amaçlarının fakülteyi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve güçlü bir noktaya taşımak olduğunu aktaran Türk, fakültede ortaya konulan birikimi daha da ileriye taşıyacak projelere odaklanacaklarını kaydetti.

Üniversite yönetimine teşekkürlerini ileten Türk, "Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyorum. Fakültemizin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için tüm akademik ve idari kadromuzla uyum içinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına yönelik birçok akademik ve kültürel çalışmaları bulunan Türk, bu alandaki katkılarından dolayı ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişana layık görüldü.