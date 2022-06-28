Prof. Dr. Sedat Aybar: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye'de Yaşam Standartlarını Artırdı - Son Dakika
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Prof. Dr. Sedat Aybar: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye'de Yaşam Standartlarını Artırdı

28.06.2022 17:56
Prof. Dr. Sedat Aybar: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye'de Yaşam Standartlarını Artırdı

İSTANBUL, 28 Haziran (Xinhua) -- Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekonomi ve finans profesörü olan Sedat Aybar, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) küresel vizyonundan ilham alan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI), Türk halkının yaşam standartlarını yükselttiğini söyledi.

İSTANBUL, 28 Haziran (Xinhua) -- Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekonomi ve finans profesörü olan Sedat Aybar, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) küresel vizyonundan ilham alan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI), Türk halkının yaşam standartlarını yükselttiğini söyledi. Aybar, Xinhua'ya verdiği demeçte, giderek daha fazla Çinli şirketin özellikle altyapı, ulaşım, yüksek teknoloji ve bankacılık alanlarında Türkiye'ye yatırım yaptığını ve Türkiye'nin gelişimini desteklediğini söyledi.

Aybar, 2017 yılında tamamlanan ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis- Kars demiryolu ile Çin ile Türkiye arasındaki kargo ulaşım süresinin bir aydan 12 güne indiğini kaydetti. Türkiye'nin Çin pazarı için mal yüklü ilk treni, 2020 yılı sonunda Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an kentine ulaşarak Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığında yeni bir dönem başlattı. Aybar, tren seferlerinin zamanla katlanarak arttığını ve Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti. Çin ayrıca, Çin'in Sichuan Yol ve Köprü İnşaat Grubu'nun çelik kutu kesitli kaldırma projesi ihalesini kazanmasıyla Türkiye'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasına da katkıda bulundu.

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bağlayan ve Marmara Denizi'nin batı ucunda Avrupa ile Asya'yı birleştiren köprü Mart ayında açıldı. Aybar, Çin'in, altyapı ve ulaşım hizmetlerinin ötesine geçerek yüksek teknoloji ve finans sektörüne de yatırım yaptığını söyledi. Huawei Türkiye, 5G ve artırılmış gerçeklik dahil olmak üzere Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojisi ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla 2002 yılında Türkiye'de faaliyete geçti. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri de doğrudan Türkiye'ye yatırım yaparak binlerce kişi için istihdam yarattı. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın Türk iştirakinin kurulmasıyla, 2015'ten bu yana BRI kapsamında Türkiye'nin ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınmasını destekleyen birçok büyük projenin finansmanı sağlandı. Aybar, bu arada Çin'in çevre koruma, uzay, büyük veri, küresel barış ve istikrar ve küresel yoksullukla mücadelede gerçekleştirdiği atılımların altını çizdi. Çin'in artan ortalama yaşam süresi, gelişen modern altyapısı, artan eğitim seviyesi ve sağlık hizmetlerine artan erişimin "hepsinin büyük gelişmeler olduğunu" söyleyen Aybar, "Çin'in inanılmaz gelişmeleri ÇKP'nin muazzam çabaları olmadan mümkün olmazdı" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sedat Aybar: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye'de Yaşam Standartlarını Artırdı - Son Dakika

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