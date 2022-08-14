Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz - Son Dakika
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Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz

14.08.2022 12:24

Bir YouTube yayınına katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtüsü karşıtı açıklamalarda bulundu. Dökmen'in sarf ettiği, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı.

"MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR"

"Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen, açıklamasının devamında "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." dedi.

Psikoloğun terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi. Dünyanın en büyük sorununun insanların dürüstlüğünü kaybetmesi olduğunu söyleyen Dökmen, ikinci büyük sorununun da pozitif bilimden uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

TEPKİ YAĞIYOR

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Profesörün ismi kısa sürede TT olurken, kullanıcılar başörtülü olmayan uzmanların empati yeteneğinden veya nötr kalacaklarından nasıl emin olunabileceğini sorguladı.

Skandal sözler sonrası atılan tweet'lerden bazıları şu şekilde:

Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
Üstün Dökmen'den skandal sözleri sosyal medyayı karıştırdı: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
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Armağan Çağlayan, Üstün Dökmen, Güncel, Son Dakika

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