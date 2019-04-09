Son Dakika Haberleri: Protokol Eşlerinden Togem Ziyareti

Protokol Eşlerinden Togem Ziyareti

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezini (TOGEM) ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Protokol Eşlerinden Togem Ziyareti, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Gelişim Merkezini (TOGEM) ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TOGEM ziyareti sırasında Yeşim Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper eşlik etti.

Yoksullara ve kimsesizlere yaptığı yardımlarla ve açtığı kurslarla büyük takdir toplayan TOGEM bünyesindeki atölye ve sınıfları tek tek gezerek, kursiyerlerle sohbet eden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Adıyamanlı kadınların sosyalleşmesinde ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında TOGEM'in önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Gerçekleşen ziyarette Adıyamanlı bayanların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Yeşim Pekmez, TOGEM bünyesinde sürdürülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, TOGEM sayesinde kadınlarımız üretken hale gelerek, aile bütçesine de ciddi katkılarda bulunmaktadır ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

Jandarma, Metin Alper, Ercan Atasoy, Adıyaman, Güncel
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