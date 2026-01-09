Psikolojik Sorunlar Yangın Çıkardı - Son Dakika
Psikolojik Sorunlar Yangın Çıkardı

09.01.2026 18:39
Ankara'da A.G. adlı kadın evini ateşe verip yangını izledi, sonra gözaltına alındı.

ANKARA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.G. (34) adlı kadının, yalnız yaşadığı evi ateşe verip, yangını izlediği ileri sürüldü. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında A.G.'nin oturduğu evde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Komşuları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G.'nin, evi ateşe verip, sokakta yangını izlediğini iddia etti. A.G. polis tarafından gözaltına alındı. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ileri süren A.G., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

'ATEŞE VERDİM DEYİP ÇIKTI'

Apartmanda yaşayanlardan K.N., "Alttaki komşu bizi arayarak, 'Evimiz yanıyor, hepimiz yanacağız' deyince telaşla çıktık. Bir baktık, her taraf alevler içerisinde. Eşim komşuyla beraber söndürmeye çalışmış. Evden çıkarken gördüm, 'Ateşe verdim' diye bağırarak köpeğini alıp çıktı. Bunun üzerine itfaiyeyi çağırdık. Daha önceden sabaha kadar bağırıp çağırmaları, tehditleri vardı. Sanki karşısında birisi var gibi bağırıyor, kavga ediyor, cam kırıyor, duvarlara vuruyor. Camlara tuhaf yazılar, tehditler yazıyor. Evde bağırıyor. Bina sakinleri olarak tedirgin oluyoruz. Madde kullandığı söyleniyor. Ne yaptığını bilmiyor. Bir yıldır buna benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Burası annesinin evi, köpeğiyle birlikte yalnız yaşıyor. Annesi şehir dışında, ailesinden gelen giden yok. Apartman sakinleri imza topladı. Herkes imza attı, herkes şikayetçi, herkes çıkmasını istiyor ama hiçbir şekilde çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesi sonucu belirlenecek.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ankara, Güncel

