PTT Aracı Kar Yağışında Kontrolden Çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolden çıkan PTT aracı, çayırlık alana düştü. Sürücü kazayı ucuz atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Hadımköy'deki posta dağıtım merkezine giden PTT aracı kontrolden çıkarak manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki çayırlık alana düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Kaza anı ise yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın kayarak yoldan çıktığı anlar görülüyor. - İSTANBUL