PTT'de Liyakat Eleştirisi

(İZMİR) - KESK'e bağlı Haber-Sen 6 No'lu Şube, PTT'de yapılan üst düzey atamaların "liyakatten uzak ve yandaş sendika temelli" olduğunu belirterek, etik dışı uygulamalara son verilmesi çağrısı yaptı. Şube Başkanı Menduh Tunç, "Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluşmaktadır. Bu atamalar PTT'de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir. Bu anlayış PTT'yi güçlendirmez" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) 6 No'lu Şube, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde (PTT) gerçekleştirilen üst düzey yönetici atamalarına tepki gösterdi. İzmir Bayraklı'daki PKİM Sendika Odası'nda yapılan basın açıklamasında, atamaların liyakat ve kariyer ilkeleri gözetilmeden, yandaş sendika mensupları üzerinden gerçekleştirildiği savunuldu.

Haber-Sen 6 No'lu Şube adına açıklamayı Şube Başkanı Menduh Tunç okudu. Tunç, PTT'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, son dönemde yapılan bölge müdürlüğü yapılandırması ve üst düzey atamaların kurumsal yapıya ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), yalnızca bir hizmet kurumu değil; aynı zamanda devlet geleneğinin, kamu ahlakının ve kurumsal hafızanın taşıyıcısıdır. Ne var ki son dönemde PTT bünyesinde gerçekleştirilen bölge müdürlüğü yapılandırması ve üst düzey yönetici atamaları, bu köklü mirasın ciddi biçimde zedelendiğini göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bu atamalar; liyakat, kariyer, mesleki yeterlilik ve objektif değerlendirme ilkelerinden uzaktır. Ortaya çıkan tablo, münferit hatalarla ya da idari takdir yetkisiyle açıklanamayacak kadar sistematik bir görünüm arz etmektedir. Atamaların neredeyse tamamı yandaş sendika yönetici ve üyelerinden oluşmaktadır. Bu atamalar PTT'de liyakat ilkesinin fiilen askıya alındığı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"Artık yeter"

PTT AŞ'nin, geliri bütünüyle Hazine'ye ait bir kamu kurumu olduğunu belirten Tunç, "Hiçbir sendikanın, grubun veya yapının arka bahçesi, kadrolaşma alanı ya da siyasi/örgütsel tasarruf sahası değildir. Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesi, 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, 70'inci maddesinde güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkı açık ve tartışmasızdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da kamu görevlerinin liyakat ve kariyer esasına göre yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktadir. Bu açık hükümlere rağmen yapılan her etik dışı işlem kamu vicdanını yaralamaktadır. Yıllarını bu kuruma veren, zor şartlarda görev yapan deyim yerindeyse kurumu sırtında taşıyan binlerce PTT emekçisi olarak bizler ; 'Artık yeter' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu anlayış PTT'yi güçlendirmez. Aksine kurumsal barışı bozar, çalışma huzurunu yok eder, hizmet niteliğini düşürür ve kamuya olan güvenin sarsılmasına sebep olur" diyen Tunç, "Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu atamalara imza atanlar, hukuku eğip bükerek kendi anlayışını 'hukuk' diye dayatanlar, her türlü usulsüzlüğe göz yumanlar, eninde sonunda evrensel hukuk ilkelerine göre hesap verecektir" dedi.

Menduh Tunç, açıklamasında sendika adına şu soruları da sordu:

"PTT AŞ'nin zarar üstüne zarar eden bozuk mali yapısının sebebi nedir? PTT bu duruma nasıl gelmiştir? Daha doğrusu bu hale nasıl getirilmiştir? Sorumluları kimlerdir? Bu sorumlular hakkında başlatılmış, sonuçlandırılmış bir inceleme var mıdır? OECD ülkelerinin, ve AB ülkelerinin içerisinde nüfusa oranla en az çalışan ile hizmet verdiği halde zarar etmesinin nedeni nedir? Pandemi dönemi bütük lojistik şirketleri küresel anlamda büyürken, kar ederken, ülkemizde PTT AŞ nasıl zarar ettirilmiştir? PTT AŞ'nin Sayıştay Raporları'na ve TBMM KİT Komisyonu Tutanakları'na yansıyan milyar dolarlık usulsüzlüklerin sorumlularından neden hesap sorulmamıştır? Ortaya çıkan bu mali enkazı temizlemek ve bozulan idari yapıyı düzeltmek için bulunan çözüm, günü kurtaracak peki ya geleceği kurtaracak mı? Kapalı kapılar arkasında yapılan koltuk pazarlıkları sonucu yapılan liyakatsiz atamaların, bol keseden verilen kadro ünvanlarının evrensel hukukta yeri var mıdır? Yandaş olma dışında baz alınan bir kriter var mıdır? Yapılan atamaların çoğunda önceki dönemde başmüdür veya başmüdür yardımcısı olan kimseler yine görev almıştır. Yapılandırma öncesi başmüdür, başmüdür yardımcısı olan kimseler, bölge müdürü olunca hangi sorunu, nasıl çözecektir? Madem bu sorunları çözecek yeteneğe haizler, yapılandırma öncesi neden bu yeteneklerini kullanmamışlardır?"

"Bu yangın üfleyerek sönmez"

Tunç mücadeleyi devam ettireceklerini dile getirerek, "Bu yangın üfleyerek sönmez. Usulsüzlüklerin hesabı er ya da geç sorulacaktır. Kamuoyu ve PTT Emekçileri bilsinler ki; PTT'nin içinde bulunduğu durumu yaratanlar, bu sorunlara çözüm üretemezler. Bu anlayış değişmeden, hiçbir sorun çözülemez, aksine katlanarak büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Uulsüzlüklerin hesabı sorulmadan mali yapı düzelmez. Liyakat ilkesi sağlanmadan idari yapı düzelmez. Terkedilen kamu anlayışı yeniden tesis edilmeden, PTT AŞ ancak günübirlik çözümler ile idare edilir. Bizler yaşanan süreci adım adım takip ediyoruz. Her türlü mücadeleyi her mecrada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.