PTT\'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'de görevli bir postacının gerçek hayat hikayesini konu alan "Bak Postacı Geliyor" filmiyle kurumun 186'ncı yılına önemli bir belge bıraktıklarını belirterek yerli sinemayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

"Bak Postacı Geliyor" filminin özel gösterimi CSO Tarihi Salon'da gerçekleştirildi.

Uraloğlu, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in tüm dönemlerine tanıklık etmiş PTT'nin 186'ncı yılında bu filmi izlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filmin, 1960'lı ve 1970'li yılların hatıralarını yansıttığının altını çizen Uraloğlu, "Bütün temalar çok iyi şekilde işlenmiş. Bir postacımızın, Osman amcamızın gerçek hayat hikayesi ancak bu kadar güzel şekilde yansıtılabilirdi. Yapımcısından, senaristine ve oyuncularına kadar teşekkür ediyorum. PTT'mizin 186'ncı yılına bu filmi önemli bir belge olarak bıraktık. Bakanlık olarak yerli sinemamıza destek vermiş olduk. İnşallah bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz, yeni filmlerde buluşmak üzere." diye konuştu.

Oyunculara kişisel pullar hediye edildi

Film gösteriminin ardından, yapımcı, senarist ve oyunculardan oluşan ekip sahnede yerini aldı. Burada senarist ve yönetmen Yüksel Aksu, yapımcı Polat Yağcı, oyuncular Ozan Akbaba, Deniz Barut, Fırat Çelik, Müfit Kayacan, Yasin Çam ve Begüm Çağla Taşkın'a günün anısına kendi resimlerinden oluşan kişisel pul hediye edildi.

Osman Aksu ve eşi Gülizar Aksu da gösterimde yer aldı.

Uraloğlu, Osman Aksu'ya PTT'de çalıştığı döneme ait hizmet belgesi, sicil cüzdanı gibi çeşitli evraklardan oluşan hatıraları verdi. Aksu ailesi için özel olarak hazırlanan kişisel pul ise Gülizar Aksu'ya hediye edildi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT ailesi olarak buna benzer pek çok hikayeyi barındırdıklarını belirterek, görevini layıkıyla yapan tüm postacılara teşekkür etti.