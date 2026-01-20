PTT'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

PTT'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi

PTT\'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi
20.01.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 'Bak Postacı Geliyor' filmiyle PTT'nin 186. yılını kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'de görevli bir postacının gerçek hayat hikayesini konu alan "Bak Postacı Geliyor" filmiyle kurumun 186'ncı yılına önemli bir belge bıraktıklarını belirterek yerli sinemayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

"Bak Postacı Geliyor" filminin özel gösterimi CSO Tarihi Salon'da gerçekleştirildi.

Uraloğlu, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in tüm dönemlerine tanıklık etmiş PTT'nin 186'ncı yılında bu filmi izlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filmin, 1960'lı ve 1970'li yılların hatıralarını yansıttığının altını çizen Uraloğlu, "Bütün temalar çok iyi şekilde işlenmiş. Bir postacımızın, Osman amcamızın gerçek hayat hikayesi ancak bu kadar güzel şekilde yansıtılabilirdi. Yapımcısından, senaristine ve oyuncularına kadar teşekkür ediyorum. PTT'mizin 186'ncı yılına bu filmi önemli bir belge olarak bıraktık. Bakanlık olarak yerli sinemamıza destek vermiş olduk. İnşallah bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz, yeni filmlerde buluşmak üzere." diye konuştu.

Oyunculara kişisel pullar hediye edildi

Film gösteriminin ardından, yapımcı, senarist ve oyunculardan oluşan ekip sahnede yerini aldı. Burada senarist ve yönetmen Yüksel Aksu, yapımcı Polat Yağcı, oyuncular Ozan Akbaba, Deniz Barut, Fırat Çelik, Müfit Kayacan, Yasin Çam ve Begüm Çağla Taşkın'a günün anısına kendi resimlerinden oluşan kişisel pul hediye edildi.

Osman Aksu ve eşi Gülizar Aksu da gösterimde yer aldı.

Uraloğlu, Osman Aksu'ya PTT'de çalıştığı döneme ait hizmet belgesi, sicil cüzdanı gibi çeşitli evraklardan oluşan hatıraları verdi. Aksu ailesi için özel olarak hazırlanan kişisel pul ise Gülizar Aksu'ya hediye edildi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT ailesi olarak buna benzer pek çok hikayeyi barındırdıklarını belirterek, görevini layıkıyla yapan tüm postacılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, PTT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
İran kan gölüne döndü Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:08:55. #7.11#
SON DAKİKA: PTT'nin 186. Yılına Özel Film Gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.