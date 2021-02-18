Pursaklar Belediyesi soğuk kış günlerinde can dostlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarına zorlu kış koşullarında beslenmeleri için mama dağıtıyor.

Pursaklar Belediyesi, minik dostların şiddetli kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenmemeleri için ilçe genelinde yoğun mesaiyle çalışmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yoğun kar yağışından dolayı yemek bulmakta zorlanan minik dostlar için belirli noktalara bırakılan mamalar ile karınları doyuruluyor.

"Sevimli dostlarımızın aç kalmalarını önlemek için bu soğuk günlerde mama desteğini ilçe genelinde yoğunlaştırdık"

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendikleri i belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kar yağışı ve soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sevimli dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, aç kalmalarını önlemek için bu soğuk günlerde mama ve su takviyelerimizi ilçe genelinde yoğunlaştırdık. Sokaktaki canlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bu soğuk günlerde tüm vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kedi ve köpeklere başlarını okşayarak yakından ilgilenip yiyecek bırakan Pursaklar Belediyesi veteriner hekimi, bu davranışı ile herkese örnek oldu. - ANKARA