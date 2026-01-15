Putin, Avrupa ile İlişkileri Yeniden Tesis Etmeye Hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkeleriyle ilişki düzeyini yeniden tesis etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu ülkelerle ilişkilerdeki durum iyi değil. Resmi ve iş alandaki diyalog ve temaslar en düşük seviyede. Bu bizim yüzümüzden olmadı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da göreve başlayan Fransa, İtalya, Brezilya, Küba, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Pakistan ve Güney Kore'nin yanı sıra bazı Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri dahil 34 ülkenin büyükelçisini, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Putin, burada yaptığı konuşmada, diplomatları göreve başlamaları vesilesiyle tebrik ederek başarılar diledi.

Uluslararası alandaki durumun bozulduğunu belirten Putin, uzun süredir devam eden meselelerin şiddetlendiğine ve yeni gerilim noktaların ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

" Diplomasi, uzlaşı ve çözüm arayışı yerine tek taraflı ve oldukça tehlikeli eylemler geçiyor. Devletler arası diyalog yerine, kendi güçlü görülen ve iradelerini empoze etme hakkına sahip olduğunu düşünen ülkelerin monolog ön plana çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında birçok ülke, egemenlik haklarına saygısızlık, kaos ve kanunsuzluktan muzdarip, kendilerini savunacak güç ve kaynaklara sahip değil."

Çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu düzen sayesinde ülkelerin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın dengeli ve yapıcı dış siyaset izlediğine işaret eden Putin, tüm ülkelerle karşılıklı çıkar doğrultusunda işbirliğini kurmaya ve derinleştirmeye açık olduklarını vurguladı.

Putin, Birleşmiş Milletler'in (BM) dünyadaki işlerde kilit ve merkezi rolünün güçlendirilmesinden yana olduklarının altını çizdi.

"Rusya, hedeflerine istikrarlı şekilde ulaşmaya devam edecek"

Ukrayna krizine değinen Putin, "Bu kriz, Rusya'nın meşru çıkarlarının yıllarca göz ardı edilmesi ve bize verilen sözlerin aksine, güvenliğimize yönelik tehditlerin oluşturulması, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerleme yönündeki kasıtlı politika izlemesi sonucu oluştu." dedi.

Putin, her zaman Avrupa ve dünyada sağlam ve adil güvenlik sisteminin oluşturulmasından yana olduklarını ve bu konuda tüm ülkeler için uygun olabilecek rasyonel çözümler önerdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'daki krizin barışçıl çözüme ulaşılabilecek koşulların kayda geçirilmesiyle ilgili esaslı istişarelere dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Rusya, herkesin güvenliğini sağlayacak uzun vadeli ve sürdürülebilir barışa ulaşmak için çabalıyor. Kiev ve onu destekleyen ülkeler, buna hazır değil. Bunun er ya da geç farkına varılacağını umuyoruz. O zamana kadar ise Rusya, hedeflerine istikrarlı şekilde ulaşmaya devam edecek."

"Avrupa ülkeleriyle ilişkilerdeki durum iyi değil"

Brezilya ve Küba gibi Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin birçok alanda geliştiğini dile getiren Putin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle de işbirliğini geliştirme niyetinde olduklarını söyledi.

Lübnan ve Irak ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı şekilde geliştiğini belirten Putin, bu devletlerin birliği, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediklerini ve içişlerine dış müdahalelere karşı çıktıklarını vurguladı.

Putin, Rusya ile Afganistan arasındaki ilişkilere de değinerek, "Rusya-Afganistan işbirliği son zamanlarda önemli ivme kazandı. Bunu Rusya'nın geçen yıl ülkenin yeni yönetimini resmen tanıması sağladı. Afganistan'ın savaştan, terörden ve uyuşturucu kaçakçılığından arınan, birleşik, bağımsız ve barışçıl bir devlet olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkeleriyle de ilişkileri geliştirdiklerini dile getiren Putin, bu ülkelerin sömürgecilikten kurtulması ve bağımsızlığı kazanması sürecine katkıda bulunduklarını söyledi.

Putin, Güney Kore ile ilişkilere ilişkin "Maalesef, Güney Kore ile olan etkileşimimizdeki olumlu potansiyelin büyük bir kısmı heba edildi. Eskiden ülkelerimiz pragmatik yaklaşım sergileyerek, ticaret ve iş dünyasında gerçekten iyi sonuçlar elde etmişti. Güney Kore ile ilişkilerin iyileşeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkeleri Slovenya, Fransa, Çekya, Portekiz, Norveç, İsveç ve İtalya ile ilişkilerin derin kökleri olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerle ilişkilerdeki durum iyi değil. Resmi ve iş alandaki diyalog ve temaslar en düşük seviyede. Bu bizim yüzümüzden olmadı. Kilit uluslararası ve bölgesel konulardaki işbirliği donduruldu. Durumun zamanla iyileşeceğini ve ülkelerimizin, güvenlik alanında meşru endişeleri dikkate alınması ve ulusal çıkarlara saygı duyulması şartıyla yapıcı diyaloğa döneceğini umuyorum. Rusya, bu yaklaşıma bağlı kalıyor ve ihtiyaç duyduğumuz ilişki düzeyini yeniden tesis etmeye hazır."