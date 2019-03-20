Putin: "Kazakistan ile İlişkilerimizin Değişmeyeceğini Umuyorum"
31 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.
Ani bir kararla görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından Rus lider Vladimir Putin ilk açıklamasını yaptı. Putin, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Kazakistan'da başkan değişikliğinden sonra ortak politikalarımızın süreceğini düşünüyorum" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:32 Kaynak: İHA
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