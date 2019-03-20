Son Dakika Haberleri: Putin: "Kazakistan ile İlişkilerimizin Değişmeyeceğini Umuyorum"

Putin: "Kazakistan ile İlişkilerimizin Değişmeyeceğini Umuyorum"

31 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.

Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin değişmeyeceğini umduğunu söyledi.

Ani bir kararla görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından Rus lider Vladimir Putin ilk açıklamasını yaptı. Putin, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Kazakistan'da başkan değişikliğinden sonra ortak politikalarımızın süreceğini düşünüyorum" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Vladimir Putin, Politika
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