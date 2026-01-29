Putin ve Al Nahyan Moskova\'da Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın görüşmesi Moskova'da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'ya giden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı Kremlin Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalındığı törende, Putin ve Al Nahyan heyet üyelerini birbirlerine takdim etti. Liderlerin fotoğraf çekiminin ardından görüşmelere geçildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; görüşmenin gündeminde, Rusya ve BAE arasındaki çok yönlü iş birliğinin kilit alanları, Orta Doğu'daki güncel durum ve diğer uluslararası meseleler yer alıyor.