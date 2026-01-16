Putin ve Netanyahu\'dan Telefon Görüşmesi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran konusu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderlerin, Orta Doğu'daki mevcut durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması adına siyasi ve diplomatik çabaların artırılması gerektiği yönündeki temel duruşunu vurguladığı ifade edildi. Rusya'nın ara buluculuk çabalarını sürdürme ve ilgili tüm tarafların katılımıyla yapıcı bir diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığının teyit edildiği görüşmede, iki liderin çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.