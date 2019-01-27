Pütürge Belediyespor Sahasında Mağlup

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta Pütürge
Belediyespor, sahasında Ankas İstiklal Spor'a 3-1 mağlup oldu.
BAL 2.Grubun 15.haftasında Pütürge Belediyespor, sahasında Gaziantep
ekibi Ankas İstiklal Spor'u konuk etti. Yeşiltepe
1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Samsun
bölgesinden Muhammed Durkan, Samet Kurt
, Alper Yıldırım
hakem üçlüsü yönetti.
Pütürge Belediyespor sahaya Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren
, Garip Erayabakan, Ömer Faruk Göldağı, Emre Eryiğit
, Raşit Korkut
, Burhan Koç, Hıdır Surme, Mustafa Kurt
ve Abdullah Özdemir
on biriyle çıktı.
Ankas İstiklal Spor ise sahaya Bedircan Bedir, Seyit Ahmet Arslan
, Emrah
Başkak, Adem Yavuz
Kurçeren, Feyyaz Bayhan, Seydi Vakkas Eryılmaz, Ferdi Sarıoğlu, Eyüp
Ertürk, Hayri Kıcıkoğlu, İsa Türkmen, Nsıdıbe Lınus Oliver
on biriyle çıktı.
Pütürge Belediyespor, 30. dakikada Mustafa Kurt'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ankas İstiklal Spor, 35. dakikada İsa Türkmen'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, mücadelenin 58. dakikasında İsa Türkmen, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve Ankas İstiklal Spor, mücadelede 2-1 öne geçti. Gaziantep ekibi, 83. dakikada Seydi Vakkas Eryılmaz attığı golle durumu 3-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankas İstiklal Spor sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Pütürge Belediyespor'da 44. dakikada Hıdır Surme, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı katla oyundan ihraç edildi. - MALATYA