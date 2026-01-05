Q Yatırım Bankası'na Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
Q Yatırım Bankası'na Operasyon: 5 Tutuklama

05.01.2026 20:22
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik ve aklama suçlarından 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Q Yatırım Bankasına yönelik "tefecilik ve aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 5'i tutuklama, 4'ü adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtilmişti.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ile Mehmet Aydoğdu hakkında 7 Kasım 2025'te adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla haklarında gözaltı talimatı verilen Önem, Saraçoğlu, Ordu, Çatman, İnce, Başgüdücü, Yılmaz, Özekmekçi ile Soylu'nun yakalandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, Ekonomi, Finans, Güncel, Suç, Son Dakika

20:31
