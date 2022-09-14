Rtük, Ali Rıza Arslan'ın Oğlunun Naaşını Kutuyla Almasına İlişkin Değerlendirmelere Ceza Yağdırdı - Son Dakika
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Rtük, Ali Rıza Arslan'ın Oğlunun Naaşını Kutuyla Almasına İlişkin Değerlendirmelere Ceza Yağdırdı

14.09.2022 16:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); 2015 yılında Sur’da sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalar sırasında yaşamını yitiren oğlu Hakan Arslan’ın naaşının baba Ali Rıza Arslan’a kutu içinde verilmesine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle Halk TV’ye ceza verdi. RTÜK Üyesi Onur Konuralp ve İlhan Taşcı’nın paylaşımına göre Halk TV’ye para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); 2015 yılında Sur'da sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan çatışmalar sırasında yaşamını yitiren oğlu Hakan Arslan'ın naaşının baba Ali Rıza Arslan'a kutu içinde verilmesine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle Halk TV'ye ceza verdi. RTÜK Üyesi Onur Konuralp ve İlhan Taşcı'nın paylaşımına göre Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp ve İlhan Taşcı, sosyal medya hesaplarından RTÜK'ün verdiği cezaları paylaştı. Buna göre; Ali Rıza Arslan'ın Diyarbakır'da çatışmalarda 28 yaşında yaşamını yitiren oğlu Hakan Arslan'ın naaşını kutuyla almasına ilişkin değerlendirmeler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suçla mücadelesine ilişkin eleştiriler ceza getirdi.

Okan Konuralp şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK, Ali Rıza Arslan'a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, 'terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte' kabul etti; Halk TV'ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı'yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım."

İlhan Taşcı'nın açıklaması da şöyle:

"RTÜK, Diyarbakır Adliyesi'nde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TV'ye 'terörün amaçlarına hizmet edecek' nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma yüzde 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla. Halk TV'ye Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi.  Halk TV'ye 3. ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK'e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Sur'da Hasırlı Mahallesi'ndeki Katolik Kilisesi ve Hasırlı Mescidi arasındaki alanda kazı çalışması yürüten ekipler, 7 Şubat 2021'de toprağa gömülü kemiklerle karşılaşmıştı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kemiklerin, 22 Ocak 2016'da yaşamını yitirdiği ve Hasırlı Camisi'nin yanına defnedildiği yönünde bilgiler bulunan Hakan Arslan'a ait olabileceği belirtilmişti. Sur ilçesinde 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşanan çatışmalarda öldürülen Hakan Arslan'ın kemikleri; yapılan DNA testlerinin sonucunda kimliğin saptanması üzerine, aradan geçen 7 yılın sonunda geçen ağustos ayı sonunda baba Ali Rıza Arslan'a Diyarbakır Adliyesinde bir kutu içerisinde teslim edilmişti.

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RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ali Rıza Arslan, Hakan Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rtük, Ali Rıza Arslan'ın Oğlunun Naaşını Kutuyla Almasına İlişkin Değerlendirmelere Ceza Yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rtük, Ali Rıza Arslan'ın Oğlunun Naaşını Kutuyla Almasına İlişkin Değerlendirmelere Ceza Yağdırdı - Son Dakika
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