Şarkıcı Rafet El Roman, 25 Kasım akşamı meslektaşları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününün yapıldığı otelde görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin "Düğüne mi geldiniz?" sorusuyla karşılaşan şarkıcı, düğünden haberi olmadığını söyledi; ardından nişanlısıyla ilişkisini anlatırken eski eşlerine de değindi.

Evlilik hazırlığı sorulan El Roman, tarihin henüz belli olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Ben böyle güzel bir beraberlik yaşamadım hayatımda. Belki eski eşlerim kıskanacak ama gayet güzel gidiyor. Sevdim ve seviliyorum." Şarkıcı, Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz'a da "Doğru kişiyi şimdi buldum hayatımda" dedi.

DERYA ULUĞ MU EVLENİYOR DİYE SORDU

El Roman, otelde başka bir iş için bulunduğunu anlattı: "Önemli bir görüşmemiz vardı. Sizden öğrendim ki buradaymışım. Madem geldik, röportaj da vereyim." Sabah'ın aktardığına göre şarkıcı, muhabirlere "Derya Uluğ mu evleniyor?" diye sordu ve düğüne davetli olmadığını söyledi.

NİŞANLISIYLA ARASINDA 26 YAŞ VAR

58 yaşındaki şarkıcı, ocak ayında katıldığı bir etkinlikte parmağındaki yüzüğü göstererek nişanlandığını duyurmuş, hayatındaki kişinin adını vermemişti. Habertürk'ün haberine göre nişanlısı, 32 yaşındaki Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva. Çiftin 2020'de, pandemi döneminde tanıştığı belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKÂH MASASINA OTURACAK

1990'larda "Seni Seviyorum" ile tanınan, sonraki yıllarda "Kalbine Sürgün" ile yeniden listelere giren Rafet El Roman daha önce iki evlilik yaptı. İlk evliliği 1996-2003 arasında manken Tuğba Altıntop ile, ikincisi 2014-2016 arasında Ceren Kaplakarslan ile oldu. Şarkıcı üç çocuk babası.

Derya Uluğ ile Asil Gök ise yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini aynı akşam yapılan düğünle evliliğe taşıdı.