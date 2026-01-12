Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı - Son Dakika
Yaşam

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç\'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
12.01.2026 10:39
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un torunlarıyla İstanbul'da gittiği balıkçının menü fiyatları dudak uçuklattı. Restoranda kalkanın kilosu 8 bin liraya çıkarken, balık porsiyonları 2 bin liradan başlıyor, ayrıca 200 lira küver ve yüzde 10 servis ücreti alınıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un torunları ile gittiği balıkçının fiyatları ortaya çıktı.

RAHMİ KOÇ TORUNLARIYLA BALIKÇIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir balıkçıda görüntülenmiş, torunlarıyla balık keyfi yaptığı anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Rahmi Koç'a torunları Esra Koç, Aylin Koç, Leyla Sadberk Koç ve Kerim Koç eşlik etmişti. Görüntüler sonrası mekanın menü fiyatları ortaya çıktı.

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

MENÜDE EN PAHALI ÜRÜN KALKAN

Restoranın fiyat listesine göre menüdeki en pahalı ürünün kalkan olduğu ve kilosunun 8 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Diğer balıkların tane ve porsiyon fiyatlarının ise 2 bin liradan başladığı görüldü.

KÜVER VE SERVİS ÜCRETİ DİKKAT ÇEKTİ

Manüde öne çıkan bir diğer başlık da ek ücretler oldu. Fiyatların yüksek bulunmasına rağmen ekmek ve su gibi kalemler için 200 lira küver eklendiği, bunun üzerine ayrıca yüzde 10 servis ücreti alındığı görüldü.

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uççuklattı

Son Dakika Yaşam Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı - Son Dakika

