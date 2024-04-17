Railgun, Kuzey Kore Hack İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika
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Railgun, Kuzey Kore Hack İddialarına Yanıt Verdi

Railgun, Kuzey Kore Hack İddialarına Yanıt Verdi

Railgun, Kuzey Kore hackerlarının kendilerini kullanmadığını resmi olarak açıkladı. Firma, güvenlik sistemlerinin kötü niyetli kullanımları engellediğini belirtti. Railgun yetkilileri, iddiaların yanlış ve asılsız olduğunu ifade etti. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in Railgun'un gizlilik özelliklerini öven bir paylaşım yapması, token fiyatının yükselmesine neden oldu.

17.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:40
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Son zamanlarda suçlamalarla gündeme gelen Railgun, Kuzey Kore hackerlarının kendilerini kullanmadığını resmi olarak açıkladı. Firma, bu iddiaların asılsız olduğunu ve güvenlik sistemlerinin bu tür kötü niyetli kullanımları engellediğini belirtti.

Hacker İddialarına Karşı Railgun'dan Güçlü Savunma

Gizlilik odaklı kripto para platformu Railgun, Kuzey Koreli hacker grupları tarafından kullanıldığına dair ortaya atılan suçlamaları reddetti. Firma, geçen yıl devreye alınan ve suç unsurlarını saptamaya yönelik "Masumiyetin Özel Kanıtları" adlı sistemleri sayesinde bu tür kötü niyetli kullanımların önüne geçildiğini belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan Railgun yetkilileri, "Bu tür iddialar baştan itibaren yanlış ve asılsızdı." ifadelerini kullandı. Yetkililerbu açıklamayla birlikte, Railgun'un Tornado Cash alternatifi olarak konumlandığı ve FBI'ın Ocak 2023'te, Haziran 2022'deki bir saldırı sırasında çalınan 60 milyon dolar değerindeki Ether'in (ETH) aklanmasında kullanıldığını bildirdiği Wu Blockchain'in iddialarına da yanıt vermiş oldu.

Bu açıklamaların ardından, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in Railgun'un gizlilik özelliklerini öven bir paylaşım yapması, token fiyatının yüzde 123 artışla yükselmesine neden oldu. Arkham Intelligence tarafından sağlanan bilgilere göre, "vitalik.eth" adresi Railgun'a 100 ETH (yaklaşık 311.600 dolar) transfer etti.

Buterin, yaptığı paylaşımda, "Gizlilik normal bir durumdur ve Railgun, kullanıcıların mahremiyetini korurken kötü niyetli bireylerin sistemimize dahil olmasını zorlaştıran bir protokol kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto Railgun, Kuzey Kore Hack İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika

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