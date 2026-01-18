Rakka'da Halk Ayaklanması: YPG Kontrolü Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rakka'da Halk Ayaklanması: YPG Kontrolü Kayıp

18.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rakka'da halk ve aşiret güçleri YPG/SDG'ye karşı ayaklandı, il merkezi büyük ölçüde alındı.

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldı.

Rakka'daki AA kaynaklarının verdiği bilgiye göre, halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.

El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.

El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

Rakka'daki gelişmelerden önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde de halkın ayaklanması sonucu terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerin çoğu kontrol altına alınmış, Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası da örgütten alınmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Rakka, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rakka'da Halk Ayaklanması: YPG Kontrolü Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:34:01. #7.11#
SON DAKİKA: Rakka'da Halk Ayaklanması: YPG Kontrolü Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.